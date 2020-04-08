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ماليزيا تسجل 156 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 1:08 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 1:08 م

سجلت ماليزيا 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وحالتي وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصبح بذلك العدد الإجمالي للإصابات 4119 حالة ، وإجمالي عدد الوفيات 65 شخصا اليوم الأربعاء.

جاء ذلك في تصريح لمدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله - خلال المؤتمر الصحفي اليومي، بثته وكالة أنباء "برناما" الماليزية - مشيرا إلى أن 166 شخصا تعافوا تماما من الفيروس، وسُمح لهم بالخروج من المستشفيات اليوم، ليقفز عدد المتعافين إلى 1487 شخصا.

وأضاف أن عدد المرضى الدين يتلقون العلاج بلغ حتى الآن 2567 شخصا، بمن فيهم 76 حالة تحت العناية المركزة، مما يشير إلى تراجع طفيف في أعداد المرضى الخاضعين للعناية المركزة.

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