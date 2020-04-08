هشام ماجد يهنىء أوس أوس وحمدي المرغني على «اثنين في الصندوق»

هنأ الفنان هشام ماجد زميليه أوس أوس وحمدي المرغني، على مسلسلهما الجديد «اثنين في الصندوق»، المقرر عرضه في موسم رمضان 2020.

ونشر هشام ماجد عبر حسابه الرسمي على «انستجرام» بوستر المسلسل، معلقا: «مبروك للجدعان».

«اثنين في الصندوق» تدور أحداثه حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك بالعمل كلا أوس أوس، وحمدي المرغني، وصلاح عبد الله، وبيومي فؤاد، وانتصار، ومحمود البزاوي، وهايدي رفعت، وأحمد عبدالله محمود، ورحاب الجمل، ومحمد حسني، وإنتصار، وياسر الطوبجي، ومحمود عبدالغفار، ونهى عابدين، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.