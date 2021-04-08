الصين تتعهد بتشديد التدقيق على المؤسسات المالية المحلية

أعلنت الحكومة الصينية في بيان لها اليوم الخميس، بعد اجتماع للجنة التنمية والاستقرار المالي برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو هي،أنها ستعزز الرقابة على المؤسسات المالية المحلية بعد الكشف عن تعرض بعضها للمخاطر والحاجة إلى تطوير الحوكمة الداخلية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال البيان إن الصين سوف توجه المؤسسات للتركيز على أعمالها الرئيسية وستقدم خدمة أفضل للشركات المحلية، والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، وسكان المناطق الحضرية والريفية.

وأضاف أنه ينبغي على السلطات المالية تعزيز الإشراف في عديد من المجالات من بينها حصر المخاطر والمعاملات وصحة البيانات.

وقال البيان إن الصين سوف توضح بشكل أكبر الحدود بين الحكومة والسوق وستقوم بتصحيح التدخلات غير السليمة من قبل الحكومة.

كما كررت اللجنة مواقفها السياسية السابقة بأن الصين سوف تحافظ على سياساتها الاقتصادية الكلية ثابتة ومستقرة، وإنها ستقوم بتنفيذ سياسة نقدية حكيمة وستحافظ على استقرار سعر صرف اليوان الصيني إلى حد كبير وضمن نطاق معقول؛ كما ستحافظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية إلى حد كبير.