الأقصر تتصدر جوائز مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التعليم بالأقصر، عن تصدر المديرية، جوائز مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية.

وحصلت مدرسة الأقصر الإعدادية بنات على المركز الأول على مستوى الجمهورية ودرع التفوق المكتبي الذهبي للمرحلة الإعدادية.

كما حصلت الشهيد حسين عمر الطحان على المركز الثاني ودرع التفوق المكتبي الفضي للمرحلة الابتدائية.

وتقدم وكيل الوزارة بأطيب التهاني للمدارس الفائزة متمنيا لهم مزيد من التفوق، كما تقدم بخالص الشكر لتوجيه عام المكتبات وموجهى المكتبات وأخصائي المكتبات بالمدارس الفائزة.