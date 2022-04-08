 الأقصر تتصدر جوائز مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية - بوابة الشروق
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الأقصر تتصدر جوائز مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية

محمد راشد
نشر في: الجمعة 8 أبريل 2022 - 8:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 أبريل 2022 - 8:59 ص

أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التعليم بالأقصر، عن تصدر المديرية، جوائز مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية.

وحصلت مدرسة الأقصر الإعدادية بنات على المركز الأول على مستوى الجمهورية ودرع التفوق المكتبي الذهبي للمرحلة الإعدادية.

كما حصلت الشهيد حسين عمر الطحان على المركز الثاني ودرع التفوق المكتبي الفضي للمرحلة الابتدائية.

وتقدم وكيل الوزارة بأطيب التهاني للمدارس الفائزة متمنيا لهم مزيد من التفوق، كما تقدم بخالص الشكر لتوجيه عام المكتبات وموجهى المكتبات وأخصائي المكتبات بالمدارس الفائزة.


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