الرئاسة التركية: نتنياهو استهدف الرئيس أردوغان في حالة من اليأس

** رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران:

- نتنياهو ارتكب إبادة جماعية في غزة، ويشن هجمات على 7 دول في المنطقة، وتجرأ في حالة من اليأس على استهداف الرئيس أردوغان

- نتنياهو مجرم صدرت بحقه قرارات اعتقال ولم يعد له أصدقاء. وهو يدفع المنطقة نحو الفوضى والصراع كاستراتيجية للاستمرار السياسي

- تركيا تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان ستواصل نضالها ضد الظالمين من أجل عالم يسوده عدل وسلام وأمن أكثر

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، السبت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استهدف الرئيس رجب طيب أردوغان بحالة من اليأس.

جاء ذلك في تدوينة نشرها دوران على حسابه في منصة "إن سوسيال" التركية، ردا على استهداف نتنياهو للرئيس أردوغان.

ولفت دوران إلى أن نتنياهو ارتكب إبادة جماعية في غزة، ويشن هجمات على 7 دول في المنطقة، وتجرأ في حالة من اليأس على استهداف الرئيس أردوغان.

وأكد أن نتنياهو مجرم صدرت بحقه قرارات اعتقال ولم يعد له أصدقاء. وهو يدفع المنطقة نحو الفوضى والصراع كاستراتيجية للاستمرار السياسي.

وأوضح أن الجميع يعلم أن نتنياهو لا يمتلك القيم الأخلاقية ولا الشرعية التي تخوله إعطاء دروس للآخرين.

وشدد دوران على أن نتنياهو سيحاسب عاجلا أم آجلا على الجرائم التي ارتكبها بحق الإنسانية.

وأكد أن تركيا تحت قيادة الرئيس أردوغان، ستواصل نضالها ضد الظالمين من أجل عالم يسوده عدل وسلام وأمن أكثر.

وفي وقت سابق، نشر نتنياهو تدوينة تهجم فيها على الرئيس أردوغان.

ويأتي ذلك بعد إعداد النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام بحق 35 مشتبها بهم إسرائيليين على خلفية الهجوم المسلح الذي استهدف "أسطول الصمود العالمي" أثناء توجهه لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وفي 1 أكتوبر الماضي، هاجم الجيش الإسرائيلي 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقل مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل البدء بترحيلهم.

وطالبت النيابة العامة في إسطنبول بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد، بالإضافة إلى أحكام بالسجن تراوح بين ألف و102 سنة ـ 4 آلاف و596 عاما لكل واحد من 35 متهما إسرائيليا، على رأسهم نتنياهو، في هذا الإطار.