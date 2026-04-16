وجّه يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، إنذارًا لإيران، اليوم الخميس، مؤكدًا أنها تواجه «مفترق طرق تاريخي».

وقال كاتس: «إيران أمام لحظة اختيار — بين جسر نحو المستقبل وهاوية من العزلة والدمار».

وأضاف: «إذا اختار النظام الإيراني المسار الثاني، فسيكتشف سريعًا أن الأهداف التي لم نهاجمها بعد أشد إيلامًا من تلك التي هاجمناها بالفعل، الخيار بأيديهم والعواقب عليهم».

وأوضح أن الخيارات المطروحة أمام طهران تتمثل في «نبذ طريق الإرهاب والأسلحة النووية، واختيار مستقبل من الاستقرار وإعادة الإعمار، وفقًا للمقترح الأمريكي»، بحسب ما نقلته وكالة «معا».

وأكد كاتس أن المسار الآخر يقود إلى «هاوية لن يتمكن النظام الإيراني من الهروب منها»، مضيفًا: «لقد دمرنا وألحقنا الضرر بجميع أهداف إيران الاستراتيجية وقدراتها، وإذا لزم الأمر سنفعل ذلك مرة أخرى».