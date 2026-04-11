وزير الخارجية الإماراتي يدين مخططات إرهابية تستهدف المساس بأمن الكويت

أعرب عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الخارجية، عن استنكار الإمارات وإدانتها الشديدة للمخططات الإرهابية التي كانت تستهدف المساس بالأمن وإثارة الفوضى والتخريب داخل دولة الكويت ، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد تضامن الإمارات الكامل مع الكويت ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها، مشيداً بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية الكويتية.

وشدد على رفض الإمارات القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، وكل ما يستهدف زعزعة أمن الدول واستقرارها، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات.

واختتم بالتأكيد على أن أمن الكويت جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات، مشدداً على دعم ووقوف الدولة مع جميع الإجراءات التي تتخذها الكويت للحفاظ على أمنها واستقرارها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وحماية مكتسباتها الوطنية.