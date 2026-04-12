استشهاد فلسطيني في الضفة الغربية فيما يتصاعد العنف أثناء حرب إيران

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد رجل اليوم السبت، في موجة العنف الحالية بالضفة الغربية والتي أودت بحياة 22 شخصا منذ نشوب حرب إيران.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تعامل مع أعمال شغب عنيفة في قرية دير جرير شمال شرق رام الله.

وأطلق جندي بقوات الاحتياط النار على فلسطيني تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وتوفي هناك لاحقا. وحددت وزارة الصحة هوية الرجل بأنه يدعى علي ماجد حمادنة "23 عاما".

وقال الجيش، إنه فتح تحقيقا في الواقعة، رغم أن الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية تشير إلى أن الإسرائيليين لا يدينون المستوطنين أو الجنود على العنف. ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على ما إذا كان جندي الاحتياط كان في الخدمة أثناء الواقعة أم تعامل مع الاشتباكات كمدني.

وقال فتحي حمدان رئيس مجلس قرية دير جرير، إن مستوطنا يرتدي زيا مدنيا أطلق النار على حمادنة، وأن الجيش لم يستجب للواقعة إلا بعد إطلاق النار.