في الحلقة السادسة من مسلسل "أحلام سعيدة" تصر شيرين (غادة عادل) على معرفة سبب ابتعاد طارق (تامر هجرس) عنها وعدم رغبته في الزواج منها رغم انجذابهما لبعضهما، لكن شقيقتها (انتصار) وزوجها (هشام إسماعيل) يرفضان إخبارها بالحقيقة.

ويحاول يحيى (نبيل نور الدين) الصلح بين فريدة (يسرا) وصالح (عماد رشاد) لكنها ترفض، وتذهب للشرطة لإدانته مرة أخرى بمحاولة قتلها، مشيرة إلى أنه سبق وتورط في جريمة قتل أحد جيرانه من قبل بسبب خلاف على قطعة أرض.

وتكتشف ليلى (مي كساب) خداع زوجها (نور محمود) لها بالصدفة، وأنه لديه ولد وبنت من زوجته الأخرى، وليس ابنة فقط كما يخبرها.

"أحلام سعيدة" تدور أحداثه حول ثلاث سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا؛ ليخضن معا تجارب هامة في حياتهن تساعدهن على تخطي مشاكلهن.

ويشارك في بطولة المسلسل: غادة عادل، ومي كساب، وعماد رشاد، ونبيل نور الدين، وهو من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.