الكرملين: روسيا تعيد توجيه إمدادات الفحم إلى أسواق بديلة حال رفض الاتحاد الأوروبي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستعيد توجيه إمدادات الفحم إلى الأسواق البديلة في حال تخلت عنه أوروبا، لكن الطلب عليها مرتفع حتى الآن .

وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية له أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "بالطبع، لا يزال الفحم سلعة مطلوبة بشدة، حيث ستتم إعادة توجيه صادرات الفحم، لأسواق بديلة، على خلفية تخلي أوروبا عن استهلاكه " .

يُشار إلى أن تقارير إعلامية أوردت في وقت سابق بأن الاتحاد الأوروبي وافق على الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا، والتي تنص على التخلص التدريجي من واردات الفحم الروسي .

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير الماضي، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة والعديد من دول الغرب إلى فرض عقوبات ضد روسيا.