البابا فرانسيس يحيي قداس عيد الفصح يوم غد الأحد في ساحة القديس بطرس بروما

يحيي البابا فرانسيس قداس عيد الفصح في العاشرة من صباح يوم غد الاحد بساحة القديس بطرس بروما.

وقالت قوات الدرك بالفاتيكان إنه من المتوقع أن يحضر الاحتفال عشرات الآلاف من المؤمنين المسيحيين مرة ثانية بعد رفغ القيود التي كان قد سببها وباء كورونا – وأشارت إلى أن حوالي 60 ألف شخص شاركوا في قداس أحد الشعانين نهاية الأسبوع الماضي.

في أحد الفصح يحتفل المسيحيون بقيامة المسيح من بين الموتى وانتصار الحياة على الموت بحسب العقيدة المسيحية.

وبعد القداس التقليدي في أهم يوم احتفالي للكنيسة الكاثوليكية يمنح الحبر الأعظم من الشرفة الوسطى في الكنيسة المذكورة البركة للمدينة والعالم فيما يعرف "أوربي إيت أوربي" عند الثانية عشرة ظهرا.

وأعلن الكرسي الرسولي أنه بمناسبة عيد الفصح "وتعبيرا عن الفرحة بقيامة يسوع المسيح" ستزين ساحة كنيسة القديس بطرس بحوالي 35 ألف زهرة ونبات من هولندا ويتم تحويلها إلى "حديقة زهور".