 انتشال جثة شاب وإنقاذ مصاب من بيارة صرف صحي بالجيزة - بوابة الشروق
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انتشال جثة شاب وإنقاذ مصاب من بيارة صرف صحي بالجيزة

مصطفى بكر
نشر في: الإثنين 8 أبريل 2024 - 12:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 أبريل 2024 - 12:48 ص

شهدت منطقة الجلاتمة بمنشأة القناطر في محافظة الجيزة حادثاً مأساوياً، حيث قامت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بإنقاذ شاب وانتشال جثة آخر بعد سقوطهما داخل بيارة صرف صحي.

 تلقي المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغاً يفيد بسقوط أشخاص داخل بيارة صرف صحي بجوار مركز شباب الجلاتمة، على الفور، هرعت الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ للمكان، حيث تمكنوا من إنقاذ شاب وإنتشال جثة أخرى.

تم نقل الشاب المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت إشراف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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