قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنها لا تستطيع التحدث في مسألة اللجوء إلى السحر والأعمال؛ لأنه ليس تخصصها، موضحة أن هذا الموضوع مرتبط أكثر بالعقيدة وليس الفقه.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «أسرار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين: «في فنانين بيروحوا مخصوص عشان السحر والشعوذة، هو ليس كفرًا ولا يصل إلى حد الكفر، لكنه معصية».

وأشارت إلى أن الله نهى عن موضوع السحر في سورة البقرة، مشددة على أهمية الدور الذي يلعبه علماء الدين لمحاربة تلك الخرافات والخزعبلات؛ التي يترتب عليها تأثيرات لا أخلاقية.

ونوهت أن بعض الفتيات اللاتي تأخرن في الزواج يلجأن لشيخ حتى «يفك العمل»، لكن هذا المحتال يخدرهن ويعتدي عليهن جنسيًا لإشباع شهوته، زاعمًا أنه يعالجهن.

وأكملت: «الحاجات دي بتجيني كتير.. في بنت ترغب في الإنجاب راحت تعمل عمل عشان تنجب حصلت لها المصيبة دي، وهم كثر خاصة في الريف والبوادي».