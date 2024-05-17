 جنوب أفريقيا: قضية الإبادة ضد إسرائيل بالعدل الدولية زادت الدعم لفلسطين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جنوب أفريقيا: قضية الإبادة ضد إسرائيل بالعدل الدولية زادت الدعم لفلسطين

وكالات
نشر في: الجمعة 17 مايو 2024 - 11:28 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 مايو 2024 - 11:28 ص

قال وزير العدل في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، إن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها بلاده ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية ساعدت في التأثير على الرأي العام وزيادة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.

وأمس الخميس، قال وفد جنوب أفريقيا في المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، إن الصراع وصل إلى مرحلة جديدة ومروعة، مشيرا إلى أن غزة تم محوها إلى حد كبير من الخريطة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى اتخاذ إجراءات طارئة جديدة لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

ومن المقرر أن يقوم الفريق القانوني الإسرائيلي اليوم بالرد على اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا إليها في محكمة العدل الدولية.

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