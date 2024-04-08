اليونيفيل: اتساع المواجهات بين إسرائيل وحزب الله يزيد تدهور الوضع

حذرت القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، اليوم الاثنين، من أن الاتساع التدريجي في نطاق وحجم المواجهات بين إسرائيل وحزب الله إلى ما هو أبعد من الخط الأزرق يزيد تدهور الوضع المثير للقلق بالفعل.

وقالت اليونيفيل، في بيان مشترك مع منسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان: "لقد استمر العنف والمعاناة لفترة طويلة، وينبغي أن يتوقف. ونناشد جميع الأطراف بشكل عاجل الالتزام بوقف الأعمال العدائية في إطار القرار 1701 والاستفادة من جميع السبل لتجنب المزيد من التصعيد بينما لا يزال هناك مجال للدبلوماسية، بحسب وكالة "معاً" الإخبارية.

وشددت القوة المؤقتة للأمم المتحدة على أن من الضروري أيضاً التركيز من جديد على الهدف الشامل المتمثل في وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد للصراع.

وأوضحت أن العملية السياسية، التي ترتكز على التنفيذ الكامل للقرار 1701، أصبحت الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع وضمان الاستقرار على المدى الطويل.