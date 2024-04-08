لماذا تهيج بعض الحيوانات أثناء كسوف الشمس؟

ومن ناحية أخرى، بدت الطيور الليلية في حيرة شديدة. ويقول هارتستون روز: "خلال النهار، تبذل طيور فروغماوث السمراء قصارى جهدها لتبدو وكأنها جذع شجرة متعفن، فهي طيور تتميز بالقدرة على التنكر ثم تنفض تمويهها ليلاً للبحث عن الطعام". ويضيف هارتستون روز: "هذا بالضبط ما فعلوه في ذروة الكسوف الكلي، وعندما عادت الشمس إلى الظهور، عادت الطيور إلى وضع جذع الشجرة".
ومن المؤسف أن بعض الحيوانات ظهرت عليها أعراض القلق والضيق أثناء الكسوف. ويقول هارتستون روز إن الزرافات، وهي "عادةً حيوانات مسترخية جدًا"، بدأت في الركض كما لو أنها شاهدت حيوانا مفترسا أو مركبة في البرية وتمثل ذلك فيما حدث للزرافات في حديقة حيوان ناتشفيل في ولاية تينيسي، والتي أصبحت متوترة وبدأت في الركض بعد الكسوف الكلي.
وعلى الرغم من أن حديقة الحيوان كانت بيئة فريدة لرؤية صورة مصغرة لحيوانات مختلفة تستجيب للكسوف، إلا أنه كانت هناك عيوب. ويقول هارتستون روز: "إن الكسوف أمر مثير، ولذلك كان الناس صاخبين للغاية". ويقول إن أحد الأسئلة المتعلقة بالحيوانات التي تأثرت بالكسوف، هو.. هل هي كانت تتفاعل مع الكسوف نفسه أم مشهد البشر وهم يتفاعلون مع الكسوف؟
وفي وادي نهر بلات في نبراسكا، وهو موقع تعشيش بالغ الأهمية ونقطة توقف للطيور المهاجرة، كان من الأسهل تحديد الاتجاهات السلوكية في كسوف عام 2017 حيث قام فريق من العلماء بإعداد سلسلة من الكاميرات ومسجلات الصوت على طول المسارات الطبيعية لمراقبة الحياة البرية.
ومع ذلك، كان رد فعل الطيور بطرق مختلفة ، كما تقول إيما برينلي باكلي، الباحثة من جامعة نبراسكا في كيرني. عند نسبة حجب تصل إلى 95 في المئة، تقلصت تغريدات طيور المروج الغربية أو توقفت تمامًا في بعض المواقع. ومن ناحية أخرى، كثفت طيور الحسون الأمريكية والعصافير المغردة صيحاتها خلال فترة الكسوف الكلي.
تماما مثل البشر، تتفاعل الحيوانات مع الكسوف بطرق مختلفة. في بعض الدراسات، بحثت الأسماك عن مأوى ودمرت العناكب شبكاتها مع اقتراب الكسوف الكلي. وفي تجربة أحدث ، حيث تم تعليق ميكروفونات صغيرة بين الزهور، توقف النحل الطنان عن الطنين عندما أُلقي في الظلام.
لكن لا يمكننا أن نعزو كل التغيير إلى الضوء، إذ أن هناك تأثيرات ثانوية تنشأ عن الكسوف الكلي، كما تقول برينلي باكلي.
ففي نبراسكا، انخفضت درجة الحرارة بحوالي 6.7 درجة مئوية وارتفعت الرطوبة بنسبة 12 في المئة، وهو تغيير جذري خلال فترة زمنية قصيرة.
وتقول: "لدينا إضاءة شمسية منخفضة أدت إلى انخفاض درجات الحرارة المحيطة، وهو ما تفاقم بسبب التغيرات في الرياح". في جوهر الأمر، من الصعب تحديد الدافع الدقيق للتغيير.
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في أبريل من هذا العام، ستقوم حديقة حيوان ريفر بانك في ولاية كارولينا الشمالية بتوسيع نطاق مراقبتها من خلال دراسة علمية أكبر للمواطنين. ويقول هارتستون روز: "يريد بعض الأشخاص القيام بذلك بهدوء شديد ومن تلقاء أنفسهم، وقد يرغب البعض في القيام بذلك مع أصدقائهم، أو قد يرغب البعض في المساهمة في شيء ما".
ويشجع مشروع سولار إكليبس سافاري آلاف الأشخاص على مراقبة سلوك الحيوانات - على الرغم من أنهم سيتطلعون إلى ما هو أبعد من حدائق الحيوان، ليشمل حيوانات المزرعة والحيوانات الأليفة.
وتم بالفعل جمع البيانات الأولية من الكسوف الحلقي في أكتوبر من عام 2023. وعلى عكس الكسوف الكلي للشمس، يحدث الكسوف الحلقي عندما يحجب القمر الشمس جزئيًا فقط، مما يخلق ما يسميه البعض تأثير "حلقة النار".
وتدير ناسا أيضًا مشروع إكليبس ساوندكيبس مع ما يقرب من ألف من جامعي البيانات المنتشرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ويمكن للمشاركين استخدام مسجلات بيانات صغيرة تسمى أوديو موثس، وهي بحجم ثلاث بطاريات إيه إيه تقريبًا حيث ستلتقط مسجلات البيانات الصوتية هذه الأصوات من الحياة البرية أثناء الكسوف.
يقول هنري تراي وينتر، عالم الفيزياء الشمسية في مختبر ستيم أكسيسابيلتي: "نحن نبحث بشكل خاص عما إذا كان للأصوات تأثير طويل الأمد على الحيوانات". (ستيم هو اختصار للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات)
ويقول وينتر إن الطريقة التي تستجيب بها الحيوانات للمحفزات غير العادية يمكن أن تخبرنا المزيد عن الاضطرابات التي يسببها الإنسان. "يمكنك سماع تأثير الأصوات العالية في منطقة ما بسبب قطع الأشجار أو مواقع البناء حيث تظل الأنوار مضاءة طوال الليل".
وهذا هو آخر كسوف كلي للشمس يمكن رؤيته من الولايات المتحدة حتى عام 2044، لذا سيبقي الكثير من الناس أعينهم مفتوحة على الحيوانات أيضًا.
ويقول هارتستون روز: "إن أي كسوف هو تجربة مذهلة وقوية نتشاركها مع بعضنا البعض ومع العالم الطبيعي. وفي هذه اللحظة يمكننا الخروج والتفكير في أسئلة أوسع".