لماذا تهيج بعض الحيوانات أثناء كسوف الشمس؟

كان آدم هارتستون روز، العالِم الذي يعمل في حديقة حيوان ريفربانكس في كارولينا الجنوبية، يعتقد في البداية أن سكان حديقة الحيوان لن ينزعجوا من كسوف عام 2017، حيث سيتجاهلونه كما هو الحال في حالة مرور السحب أو عاصفة ممطرة.

وعلى الرغم من ذلك، اجتمع الباحثون المدربون وجحافل من العلماء في حديقة الحيوان لمراقبة 17 نوعًا قبل الكسوف وبعده. ويقول: "كان الأمر لافتاً لأن حديقة الحيوان كانت مجنونة في ذلك اليوم. كان هناك الآلاف من الناس، وكان الجميع متحمسين".

يقول هارتستون روز إن أكثر من ثلاثة أرباع الحيوانات التي تمت ملاحظتها كان لديها رد فعل واضح تجاه الحدث "المذهل" و"المُغير للحياة".

وتم تصنيف مجموعة ردود الفعل إلى أربع سمات : الحيوانات التي تصرفت بشكل طبيعي، وتلك التي أدت روتينها المسائي، وتلك التي أظهرت القلق أو تلك التي مارست السلوكيات الجديدة.

كان بعض الحيوانات، مثل الدببة الرمادية، غير مبالية تمامًا من تجربة حدث كوني نادر. ويقول هارتستون روز: "لقد كانوا نائمين ومرتاحين طوال التجربة بأكملها". ويضيف: "في المجمل، قلب أحدهم رأسه للتأكيد على أنه يهتم كثيرًا".

ومن ناحية أخرى، بدت الطيور الليلية في حيرة شديدة. ويقول هارتستون روز: "خلال النهار، تبذل طيور فروغماوث السمراء قصارى جهدها لتبدو وكأنها جذع شجرة متعفن، فهي طيور تتميز بالقدرة على التنكر ثم تنفض تمويهها ليلاً للبحث عن الطعام". ويضيف هارتستون روز: "هذا بالضبط ما فعلوه في ذروة الكسوف الكلي، وعندما عادت الشمس إلى الظهور، عادت الطيور إلى وضع جذع الشجرة".

ومن المؤسف أن بعض الحيوانات ظهرت عليها أعراض القلق والضيق أثناء الكسوف. ويقول هارتستون روز إن الزرافات، وهي "عادةً حيوانات مسترخية جدًا"، بدأت في الركض كما لو أنها شاهدت حيوانا مفترسا أو مركبة في البرية وتمثل ذلك فيما حدث للزرافات في حديقة حيوان ناتشفيل في ولاية تينيسي، والتي أصبحت متوترة وبدأت في الركض بعد الكسوف الكلي.

لكن أغرب سلوك جاء من سلاحف غالاباغوس العملاقة. ويقول هارتستون روز: "عادةً ما تكون السلاحف حيوانات كسولة للغاية". ومع ذلك، فقد أصبحت أكثر انفتاحًا ونشاطًا قبل حدوث الكسوف حيث تزاوجت تلقائيًا مع بعضها البعض في ذروة الكسوف الكلي.

وعلى الرغم من أن حديقة الحيوان كانت بيئة فريدة لرؤية صورة مصغرة لحيوانات مختلفة تستجيب للكسوف، إلا أنه كانت هناك عيوب. ويقول هارتستون روز: "إن الكسوف أمر مثير، ولذلك كان الناس صاخبين للغاية". ويقول إن أحد الأسئلة المتعلقة بالحيوانات التي تأثرت بالكسوف، هو.. هل هي كانت تتفاعل مع الكسوف نفسه أم مشهد البشر وهم يتفاعلون مع الكسوف؟

في البرية

وكان النهج الأكثر اعتماداً قائما على البيانات المُستخلصة من حوالي 143 محطة أرصاد جوية، تمتد من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية.

ويقول نيلسون، الذي قاد الدراسة: "لدينا هذه الشبكة التي تراقب السماء دائمًا، وهي فرصة عظيمة للتحقيق في هذه الأحداث النادرة حقًا على نطاقات واسعة".

وتساءل العلماء عما إذا كانت الطيور الليلية ستندفع إلى السماء ظنا منها أن تغير الضوء هو غروب الشمس. ومع ذلك، من الصعب رؤية الطيور وهي تطير خلال ظلام الكسوف، وهو المكان الذي تلعب فيه محطات الطقس دورها.

يقول نيلسون: "بدلاً من تتبع الطيور فُرادى، نحصل على قياس شامل لكمية المواد البيولوجية الموجودة في الهواء" حيث يرسل رادار بسيط إشارة ثم يقيس العودة مثل السونار، مما يؤدي إلى قيمة تسمى الانعكاسية. ويقول نيلسون إن سحابة المطر الكبيرة أو الطيور الصغيرة سيكون لها أشكال مختلفة من الانعكاس.

وعند غروب الشمس، عادة ما يصل النشاط في السماء إلى ذروته، حيث تبدأ الطيور هجرتها الليلية. ولكن هل تكون فترة الظلام غير الطبيعية في منتصف النهار بمثابة إشارة بيئية؟

ويقول نيلسون: "ما رأيناه كان في الواقع انخفاضًا في عدد الطيور في الهواء". هبطت معظم الطيور أو توقفت عن الطيران في الفترة التي سبقت الكسوف.

وتقول إحدى النظريات إن سلوكها كان مشابهًا لعاصفة تقترب، حيث تبحث الطيور عن مأوى.

الآثار الثانوية