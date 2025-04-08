ألمانيا: حماة المستهلك يعارضون تخفيف قواعد تعويضات تأخّر الرحلات الجوية بالاتحاد الأوروبي

أعرب حماة المستهلك في ألمانيا عن معارضتهم لخطط تهدف إلى تخفيف قواعد التعويض في الاتحاد الأوروبي للمسافرين في حال تأخّر الرحلات الجوية.

ووفقًا لما ذكره "الاتحاد الفيدرالي لمراكز المستهلكين" /في زد بي في/ في العاصمة الألمانية برلين، فإن تطبيق المقترحات سيؤدي إلى إعفاء شركات الطيران من دفع نحو 85٪ من التعويضات المستحقة حاليًا.

وذكر الاتحاد أن هذه النتيجة أظهرتها تحليلات بيانات الرحلات الجوية التي أجرتها شركة البرمجيات "لينوك" بتكليف من منظمة حماية المستهلك الهولندية "كونزومنتنبوند".

وحتى الآن، يحق للمسافرين جواً، استنادًا إلى لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 261/2004، الحصول على تعويض يتراوح بين 250 و600 يورو في حال تأخر الرحلة لمدة ثلاث ساعات أو أكثر، ويتحدد مبلغ التعويض بحسب المسافة. ويجري في بروكسل في الوقت الراهن مناقشة اقتراح لرفع الحد الأدنى للتأخير المؤهل للتعويض إلى خمس ساعات على الأقل، بل إلى اثنتي عشرة ساعة في الرحلات الطويلة. وكان اتحاد شركات الطيران الأوروبية "ايه 4 إي" الذي يضم أيضا شركة "لوفتهانزا" الألمانية، أعرب مؤخرًا عن تأييده لإعادة صياغة هذه القواعد.

من جانبها، قالت يوتا كوركمان الخبيرة في اتحاد حماية المستهلك في ألمانيا:"يجب أن يتمكن المسافرون جوًا في المستقبل أيضًا من الاطمئنان إلى حصولهم على تعويض مناسب في حال إلغاء الرحلة أو تأخرها. فالتعديلات المحتملة على حقوق الركاب ستكون بمثابة هبوط اضطراري حاد (تقصد أنها ستكون تدهورا) للحقوق السارية حاليًا." وأضافت أن الحكومة الألمانية المقبلة يجب أن تعمل على المستوى الأوروبي من أجل ترسيخ مستوى الحماية الحالي في القانون وتوسيعه.