حشود بالعريش ترفع أعلام فلسطين وشعارات لا للتهجير بالتزامن مع زيارة السيسي وماكرون

احتشدت أعداد كبيرة من المواطنين المصريين القادمين من محافظات الجمهورية، في الطريق الرابط بين مطار ومدينة العريش، و هو المسار المحدد لمرور موكب الرئيس عبدالفتاح السيسي وضيفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وحمل المواطنون لافتات كتبت عليها "لا للتهجير" باللغتين العربية والإنجليزية وأخرى كتب عليها "كلنا معاك يا ريس.. معا سنعود معا سننتصر.. 100 مليون وراك يا ريس.. غزه خط أحمر.. فلسطين خط أحمر .. الشعب المصري يرفض التهجير"، ورفعوا أعلام مصر وفلسطين.

وتوافدت منذ الصباح الباكر الحافلات التي تقل المواطنين من المحافظات المختلفة في مساراتها من أنفاق قناة السويس حتى مقرها في العريش وعليها الأعلام المصرية والفلسطينية.

بدورهم شارك أبناء محافظة شمال سيناء في الفعاليات بتخصيص حافلات نقلت الأهالي من الشيخ زويد والعريش وبئر العبد والحسنة ونخل ورفح، ورافقهم نواب البرلمان من مجلسي النواب والشيوخ وشيوخ ووجهاء القبائل.

وخصصت الجهات المعنية مواقف انتظار لمئات الحافلات في موقع قريب من الفعاليات التي تم توفير الخدمات الأمنية حولها وطول مسار المواكب.

وشهدت المسارات المحددة للموكب الرئاسي تعليق أعلام مصر وفرنسا ولافتات ترحيب باسم اتحاد القبائل والعائلات العربية، وذلك قرب "منتجع ريتاك العريش وطريق مستشفي العريش العام وطريق ميناء العريش ومحيط مخازن الهلال الأحمر المصري اللوجستية".

وأوضح اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن الرئيس الفرنسي سيزور المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري، والتي تحوي آلاف الاطنان من المساعدات المتنوعة الخاصة بقطاع غزة، بجانب تفقد مستشفى العريش العام، لزيارة المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفى.

و كانت الرئاسة الفرنسية، قد أعلنت توجه ماكرون، الثلاثاء، إلى مدينة العريش التي تبعد 50 كلم عن قطاع غزة، على وفد يضم وزراء: الخارجية، جان نويل بارو، والقوات المسلحة سيباستيان ليكورنو، والاقتصاد إريك لومبار، والصحة كاثرين فوتران، والبحث فيليب باتيست، والنقل فيليب تابارو، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الخميس.

وقالت الرئاسة الفرنسية، إن ماكرون سيلتقي في ميناء العريش، أفراد طواقم منظمات غير حكومية فرنسية، وأممية، والهلال الأحمر المصري، كما يُحتمل أن يلتقي فلسطينيين، وعناصر أمن فرنسيين عاملين ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود، والتي من المفترض أن يتم نشرها في رفح.