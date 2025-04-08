شاب ألماني ينفي وجود دافع معادٍ للسامية في هجومه على طالب يهودي

مثل شاب "24 عاما"، أمام المحكمة في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الثلاثاء، بتهمة الاعتداء على طالب يهودي بدافع معادٍ للسامية.

وفي اليوم الأول من المحاكمة، اعترف المتهم، وهو زميل سابق لضحية الاعتداء في جامعة برلين الحرة، اليوم الثلاثاء بالاعتداء على لاهاف شابيرا في فبراير 2024، لكنه نفى وجود دافع معادٍ للسامية.

ويتهم الادعاء العام الألماني الشاب بالتسبب في إيذاء جسدي جسيم بدافع معاداة السامية، على خلفية نشاطات شابيرا فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر 2023 التي شنتها حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل.

وتعرض شابيرا "32 عاما" لهجوم خارج حانة في حي ميته ببرلين في 2 فبراير 2024.

واعترف المتهم، بتتبع شابيرا أثناء مغادرته المكان ومهاجمته بعد جدال.

وقال المتهم المولود في برلين لأبوين لبنانيين أمام المحكمة: "لم يكن الأمر متعلقا بالسياسة"، مجادلا بأنه اعتدى على شابيرا بسبب سلوك الأخير في مجموعة على تطبيق "واتساب" ولأنه مزّق ملصقا في الجامعة.

وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن المتهم طرح شابيرا أرضا بقبضته وركله في وجهه، ما أدى إلى إصابة الطالب اليهودي بكسر معقد في الوجه ونزيف في المخ.

ومثل شابيرا كشاهد أمام المحكمة في حي ميته ببرلين اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع النطق بالحكم في القضية في 17 أبريل الجاري.

وحضر مفوض الحكومة الألمانية المعني بمكافحة معاداة السامية فيليكس كلاين، اليوم الأول من المحاكمة، وقال قبل الجلسة: "تُظهر هذه المحاكمة بوضوح تام مدى خطورة معاداة السامية، وأهمية أن يُلاحق القضاء مرتكبيها ويُعاقبهم بحسم".