محافظ شمال سيناء: الرئيس السيسي وماكرون يزوران الأشقاء من مصابي غزة بمستشفى العريش

وصف اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، الأجواء في المحافظة بأنها «مليئة بالاحتفالات» ترقبا واستعدادا لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرا إلى أن هناك «فرحة عارمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي» إلى شمال سيناء.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر «ON E»، إن «مظاهر الاحتفال كبيرة جدًا.. أشعر كأنها العيد»، لافتا أن الرئيس ماكرون سيكون أول رئيس دولة أوروبية يزور محافظة شمال سيناء.

وأعرب عن أمله في أن تسهم الزيارة والجهود المبذولة في تحقيق تقدم بشأن مفاوضات غزة، قائلا: «نتوقع أن تحدث انفراجة في موضوع وقف إطلاق النار في غزة».

واستشهد بإعلان السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عن إجراء قادة مصر وفرنسا والأردن مكالمة هاتفية مشتركة مع الرئيس الأمريكي، نوقشت خلالها سبل ضمان وقف إطلاق النار بشكل عاجل في قطاع غزة، على هامش القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة في 7 أبريل.

وحول تفاصيل الزيارة المرتقبة، أوضح أن الرئيس ماكرون سيتوجه بصحبة الرئيس السيسي إلى مستشفى العريش العام لزيارة المصابين من الأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.

وأضاف أن الزيارة ستشمل أيضا عقد لقاء مع مسئولي الأمم المتحدة واليونيسف وعدد من المنظمات الإنسانية، وزيارة مخازن الهلال الأحمر المصري للاطلاع والاستماع لشرح حول أساليب وجهود مصر المبذولة في إدخال المساعدات إلى القطاع، قبل المغادرة.