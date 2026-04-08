الأربعاء 8 أبريل 2026 8:35 ص القاهرة
تراجع جديد للدولار أمام اليوان الصيني في تعاملات اليوم


نشر في: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 8:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 8:26 ص

تراجع الدولار الأمريكي بشدة مجددا أمام اليوان الصيني في تعاملات اليوم  الأربعاء ليفقد 174 بيب إلى 8680ر6 يوان لكل دولار مقابل 8854ر6 يوان  لكل دولار أمس، بعد تراجعه أمس بمقدار الثلاثاء 75 بيب.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.


