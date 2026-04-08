مسئول إسرائيلي: الولايات المتحدة نسقت وقف إطلاق النار مع تل أبيب مسبقا

قال مسئول إسرائيلي كبير، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية نسقت وقف إطلاق النار في إيران مع تل أبيب مسبقًا.

وأشار في تصريحات لوكالة «أسوشيتيد برس»، إلى أن الولايات المتحدة نسبت الفضل في التوصل إلى اتفاق إلى «التدمير الهائل للبنية التحتية للنظام الإيراني».

ووصف المسئول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، شروط أي مفاوضات مرتقبة بأنها «أهداف مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة».

وذكر أن مسئولين كبار في إدارة ترامب أبلغوا إسرائيل أن الولايات المتحدة «ستصر بشدة» على إزالة المواد النووية الإيرانية، ووقف التخصيب، والقضاء على خطر الصواريخ الباليستية، خلال المحادثات المزمع عقدها على مدار الأسبوعين المقبلين.

يأتي ذلك فيما قال مسئول سياسي رفيع لهيئة البث الرسمية، إن «حالة من الذهول» سادت بسبب إبلاغ تل أبيب بتفاصيل الاتفاق الذي ستكون ملزمة بتنفيذه، بعد التوصل إليه.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– اجتماعا حكوميا اليوم الأربعاء، لبحث هذه التطورات.

من جانبه، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، ووصفه بأنه «كارثة سياسية غير مسبوقة»، متهماً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالفشل في تحقيق أهداف الحرب.

وقال لابيد، عبر حسابه على منصة «إكس»: «لم تحدث كارثة سياسية مثل هذه في تاريخنا كله. لم تكن إسرائيل حتى بالقرب من طاولة (المفاوضات) عندما تم اتخاذ القرارات المتعلقة بجوهر أمننا القومي».

وأضاف: «الجيش نفّذ كل ما طُلب منه، والجمهور أظهر صلابة مذهلة، لكن نتنياهو فشل سياسياً واستراتيجياً، ولم يحقق أياً من الأهداف التي وضعها بنفسه»، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

واتفقت واشنطن وطهران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين الثلاثاء، قبل ساعة واحدة فقط من المهلة التي حددها ترامب لتدمير إيران.

وقالت طهران إنها ستضمن مروراً آمناً لحركة الملاحة في مضيق هرمز لمدة أسبوعَين، موضحة أنه سيتم استغلال هذه الفترة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات الجمعة في باكستان.