الرئيس اللبناني: الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة تُضاف إلى سجله الأسود

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الأربعاء أن "العدوان الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة تُضاف إلى "سجله الأسود"، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن عون قول، إنّ "هذه الاعتداءات الهمجيّة، التي لا تعرف الحقّ ولا تحترم أيّ اتفاقات أو تعهّدات، قد أثبتت مرارًا وتكرارًا استخفافها بكافة القوانين والأعراف الدولية".

وأضاف، "قد شهدنا، على مدى 15 شهرًا من اتفاق وقف الأعمال العدائية، حجم الانتهاكات والخروقات التي تمّ ارتكابها دون أيّ رادع"، مشيرا إلى أن "الإسرائيلي ‏يمعن اليوم، مجددًا في عدوانه، مرتكبًا مجزرة جديدة تُضاف إلى سجله الأسود، في تحدٍّ صارخ لكل القيم الإنسانية، وضاربًا بعرض الحائط جميع الجهود الرامية إلى التهدئة والاستقرار".

وتابع "‏أنّ هذا التصعيد الخطير يُحمّل الإسرائيلي كامل المسئولية عن تداعياته"، مؤكدا أنّ "استمرار هذه السياسات العدوانية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وانعدام الاستقرار، في وقتٍ أحوج ما يكون فيه الجميع إلى التهدئة واحترام الالتزامات".

وقالت إنه "إذ يدين هذه الجريمة بأشدّ العبارات"، يؤكد " ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، ووضع حدٍّ لهذا النهج العدواني الذي يهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة".

يأتي ذلك بعد إعلان وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين سقوط مئات القتلى والجرحى في مختلف أنحاء لبنان إثر الغارات الإسرائيلية واسعة النطاق.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن تنفيذ أكبر غارات منسقة في لبنان، مشيرا إلى أن الغارات استهدفت في غضون 10 دقائق أكثر من مئة مقرّ لحزب الله، ومواقع عسكرية، ومراكز قيادة وتحكّم في بيروت والبقاع وجنوب لبنان.