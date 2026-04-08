حمدي فتحي يشارك وساسي يسجل في تعادل الوكرة أمام الغرافة بالدوري القطري

تعادل نادي الوكرة مع ضيفه، الغرافة، بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، لحساب منافسات الجولة الـ 21 من الدوري القطري الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب الجنوب في الوكرة، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب.

وشهدت المباراة مشاركة حمدي فتحي، لاعب منتخب قطر، في التشكيل الأساسي للوكرة، وأكمل المواجهة حتى نهايتها، إلا أنه لم يظهر بالشكل المأمول، وفقًا لمواقع إحصائيات اللاعبين.

وتقدم الوكرة في النتيجة بالدقيقة 25، عن طريق أمين زحزوح، فيما سجل اللاعب، ألفارو دجالو هدف التعادل لفريق الغرافة بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من ضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 51، سجل التونسي، فرجاني ساسي الهدف الثاني للغرافة، الذي سجل الهدف الثالث عن طريق، ياسين براهيمي، فيما سجل لويس ألبيرتو الهدف الثاني للوكرة في الدقيقة 77، بينما سجل علي المهدي هدف التعادل في الدقيقة 95.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد الوكرة إلى النقطة 27، التي يحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري القطري الممتاز، بينما ارتفع رصيد الغرافة إلى النقطة 35، في المركز الرابع.