قطر تطبق إجازة نهاية أسبوع مطولة بالمدارس ودور الحضانة كإجراء احترازي

أعلنت وزارة التربية والتعليم القطرية، تطبيق إجازة نهاية أسبوع مطولة اعتبارا من غد الأربعاء في جميع المدارس الحكومية والمؤسسات التعليمية ودور الحضانة حتى نهاية الأسبوع الجاري في إطار نهج احترازي.

وقالت الوزارة في بيان: «في ضوء المستجدات الإقليمية الراهنة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تطبيق إجازة نهاية أسبوع مطولة اعتبارًا من اليوم، 8 أبريل 2026، في جميع المراحل والمدارس الحكومية والمؤسسات التعليمية ودور الحضانة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بدلاً من يومي 22 و23 أبريل، في إطار نهج احترازي يهدف إلى الحفاظ على سلامة الطلبة وكوادر الميدان التربوي».

وأضاف البيان: «تعرب الوزارة عن تقديرها لتعاون أولياء الأمور والطلبة، مثمنة جهود الهيئات الإدارية والأكاديمية وتفانيهم في أداء رسالتهم التعليمية، ومؤكدة استمرارها في متابعة المستجدات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإحاطة الميدان التربوي بأي تحديثات عبر القنوات الرسمية المعتمدة».

تعلن #وزارة_التربية_والتعليم_والتعليم_العالي تطبيق إجازة نهاية أسبوع مطوّلة اعتبارًا من اليوم 8 أبريل 2026 في جميع المراحل والمدارس الحكومية والمؤسسات التعليمية ودور الحضانة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بدلًا من يومي 22 و23 أبريل، في إطار نهج احترازي يهدف إلى الحفاظ على سلامة… pic.twitter.com/vFU9wY883W — وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي (@Qatar_Edu) April 7, 2026

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية القطرية، إصابة أربعة أشخاص بينهم طفلة جراء سقوط شظايا على منزل أحد المواطنين في منطقة مريخ.

وقالت الوزارة في بيان: «في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات الميدانية، تؤكد وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية باشرت تعاملها مع حادث ناتج عن اعتراض الدفاعات الجوية القطرية لصواريخ إيرانية، ما أسفر عن سقوط شظايا على منزل أحد المواطنين في منطقة مريخ».

وأضافت: «نتج عن الحادث تسجيل 4 إصابات متوسطة، من بينها طفلة قطرية، حيث تم التعامل مع الحالات فوراً من قبل الفرق المختصة، ونقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما سجلت أضرار مادية محدودة في موقع الحادث».