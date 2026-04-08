الأمم المتحدة تدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش "يدعو جميع أطراف النزاع الحالي في الشرق الأوسط إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي والالتزام بشروط وقف إطلاق النار، بما يمهد الطريق نحو سلام دائم وشامل في المنطقة".
وأضاف دوجاريك أن جوتيريش، رغم ترحيبه بوقف إطلاق النار لأسبوعين "يشدد على أن إنهاء الأعمال العدائية بات أمرا ملحا لحماية أرواح المدنيين والتخفيف من المعاناة الإنسانية".
وتشارك إسرائيل أيضا بشكل مباشر في النزاع إلى جانب الولايات المتحدة وإيران.
وكانت إيران والولايات المتحدة اتفقتا على وقف إطلاق النار قبل وقت قصير من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند الساعة 0000 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.
وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال" إن الخطة الإيرانية المؤلفة من 10 نقاط توفر "أساسا قابلا للتطبيق" للمفاوضات.