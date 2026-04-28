المحكمة الجنائية الدولية تقضي بإلزام زعيم متطرف في مالي بدفع تعويضات لضحاياه

قضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، بإلزام زعيم متطرف ذو صلة بتنظيم القاعدة بدفع تعويضات بقيمة 7.2 مليون يورو (8.4 مليون دولار) على خلفية الأعمال الوحشية التي أشرف عليها أثناء ترأسه للشرطة الإسلامية في مدينة تيمبوكتو في مالي.

وأدين الحسن آج عبد العزيز آج محمد آج محمود بالتعذيب والاضطهاد الديني وارتكاب أفعال أخرى غير إنسانية عام 2024 وصدر حكم بسجنه 10 أعوام.

وتوصل القضاه، إلى أنه كان شخصية رئيسية في عهد الارهاب عقب أن سيطر المتطرفون الإسلاميون على مدينة تيمبوكتو عام 2012.

وقال القاضي الذي ترأس الجلسة كيمبرلي بروست في قاعة المحكمة بمدينة لاهاي الهولندية: "الحسن بصفته الشخص المسئول عن الجرائم، التي سببت الأذى للضحايا هو المسئول ماليا عن تكلفة التعويض عن هذا الأذى".

وعلى الرغم من أن المحكمة، أعلنت مسئولية الحسن "49 عاما" المالية، فإنها لن تتمكن من جمع الأموال منه، حيث أنه تم الاعلان عن أنه متعثر ماديا، ويمثله محامي ممول من المحكمة .

وعوضا عن ذلك، سوف يتم دفع التعويضات لأكثر من 65 ألف ضحية عبر صندوق من أجل الضحايا، الذي أسسته الدول الأعضاء بالمحكمة لتوزيع الأموال.