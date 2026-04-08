أردوغان: نأمل تنفيذ وقف إطلاق النار بالكامل دون إتاحة فرصة لأي استفزازات أو أعمال تخريبية

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالهدنة المعلنة الليلة الماضية في الحرب، والتي قال إنها حولت المنطقة إلى «ساحة نيران» منذ 28 فبراير الماضي.

وأعرب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، عن أمله في تنفيذ وقف إطلاق النار بالكامل، دون إتاحة فرصة لأي استفزازات أو أعمال تخريب محتملة.

وتوجه بالشكر إلى جميع الأطراف التي ساهمت في العملية التي أفضت إلى إعلان وقف إطلاق النار، ولا سيما دولة باكستان.

وقال إنه «يأمل أن تنعم المنطقة، التي عانت كثيرًا من الحروب والصراعات والتوترات والاضطهاد، بالسلام والطمأنينة والاستقرار قريبًا».

وأكد الرئيس التركي في ختام تدوينته، أن «أنقرة ستواصل رفع صوت السلام في المنطقة وفي العالم».

ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تعليق قصف إيران ومهاجمتها لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن القرار جاء عقب اتصالات مع قادة باكستان التي لعبت دور الوسيط بين واشنطن وطهران.

وأوضح أن هذه الخطوة مشروطة بموافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على «الفتح الكامل والفوري والآمن» لمضيق هرمز، معتبرا أن هذا التعليق يمكن أن يشكل «وقفا لإطلاق النار من الجانبين».

وأشار ترامب، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى تلقي الولايات المتحدة مقترحا من 10 نقاط من إيران، معتبرا أنه يشكل أساسا عمليا يمكن البناء عليه في المفاوضات، مضيفا أن معظم نقاط الخلاف السابقة بين الطرفين جرى الاتفاق عليها تقريبا.

ولفت إلى أن مهلة الأسبوعين قد تتيح التوصل إلى اتفاق نهائي، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يشعر بأن أهداف واشنطن قد تحققت.

وجاء إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي حددها ترامب لإعادة فتح مضيق هرمز، في تحول مفاجئ بعد ساعات من تحذيره من أن «حضارة بأكملها ستفنى الليلة» في حال عدم تلبية مطالبه.

وارتبط الاتفاق بوقف عرقلة إمدادات النفط والغاز عبر المضيق، الذي يمر عبره نحو خمس شحنات النفط العالمية.