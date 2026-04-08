مسئول بأوقاف القدس: نتوقع إعادة فتح المسجد الأقصى الأربعاء

رجح مسؤول بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، الأربعاء، إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين في وقت لاحق اليوم، بعد إغلاقه منذ بداية الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن التوقعات تشير إلى إعادة فتح المسجد بعد إغلاقه بقرار من السلطات الإسرائيلية مع اندلاع الحرب.

ومنذ ذلك الحين، اقتصر الدخول إلى المسجد وأداء الصلوات على حراسه وموظفي الأوقاف، مع استمرار رفع الأذان.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تغلق تل أبيب المسجد الأقصى بشكل كامل، بذريعة منع التجمعات، كإجراء احترازي في ظل الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

كما منعت السلطات الإسرائيلية إقامة صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى هذا العام، وذلك للمرة الأولى منذ احتلال شرقي القدس عام 1967.

وفي المقابل، أعلنت إسرائيل السماح لليهود بأداء "صلاة محدودة" عند حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى، الذي تسميه "الحائط الغربي"، بمناسبة عيد الفصح اليهودي، الذي بدأ في 1 أبريل وينتهي اليوم.

وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الضربات على إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.

وجاء ذلك قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي منحها ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز والقبول باتفاق قبل تدمير ما قال إنها "حضارة بأكملها".

من جانبها، صرّحت الحكومة الإيرانية بأنها تهدف إلى اختتام المفاوضات في باكستان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد 15 يوما.