التعاون الخليجي يؤكد خطورة استمرار إسرائيل في مخالفة مبادئ القانون الدولي

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، استمرار السلطات الإسرائيلية في بناء المستوطنات والتهجير وإخلاء حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعرب الدكتور الحجرف - في بيان أوردته وكالك الآنباء السعودية - اليوم الجمعة، عن خطورة ما تقوم به إسرائيل في الإستمرار في مخالفة مبادئ القانون الدولي والجهود الدوليه التي لا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام احياء السلام في منطقة الشرق الأوسط للوصل إلى حل نهائي للصراع الدائر فيها، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية للحد من بناء مستوطنات جديدة والتهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وشدد على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم القضيه الفلسطينيه ومساندته للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المبادرة العربية للسلام وفي إطار القرارات الشرعية والقوانين الدولية.