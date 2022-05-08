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وزير الخارجية يستقبل السكرتير العام لمنظمة الأرصاد الجوية العالمية

هديل هلال
نشر في: الأحد 8 مايو 2022 - 12:17 م | آخر تحديث: الأحد 8 مايو 2022 - 12:18 م

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، صباح الأحد، السكرتير العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، البروفيسور بيتيري تالاس.

وصرح السفير أحمد حافظ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأحد، بأن الجانبين بحثا خلال اللقاء، التعاون مع المنظمة، في ضوء الاستضافة المقبلة لمصر للدورة ٢٧ للمؤتمر، بجانب التأكيد على ارتباط قضايا المياه بموضوعات المناخ، في ضوء الاهتمام العالمي بالتكيُف مع تداعيات تغير المُناخ ومنها ندرة المياه.

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