إشادات بالتنظيم في أول أيام تلقى طلبات الترشح بالانتخابات العمالية

48 لجنة فرعية و27 لجنة عامة لتلقى طلبات الترشح

بدأت في الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، وحتى الخامسة مساءُ عملية تلقى طلبات الترشح لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الأولى للدورة 2022-2026، على مستوى المحافظات، والتي شهدت حالة من الانتظام.

وتشمل المرحلة الأولى للانتخابات 15 نقابات الصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد، التعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

وتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية، عملية تقديم طلبات الترشح، وذلك بالمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بشارع الحجاز مصر الجديدة، حيث تفقد أماكن تلقي الطلبات لـ 15 تصنيفا نقابياً.

واطمئن الوزير، على سير عملية تلقي الطلبات بدون مشكلات، مؤكدا أنه متواجد بنفسه لحل أى معوقات تواجه المتقدمين للترشح.

وأوضح سعفان، في بيان اليوم الأحد، أن هناك 48 لجنة فرعية و27 لجنة عامة لتلقى طلبات الترشح لـ 1034 لجنة نقابية يمثلون مليوناً و995 ألفا 837 عاملا في انتخابات المرحلة الأولى، قائلا إن هناك 11612 مرشحاً تقدموا إلكترونيا على موقع الوزارة حتى الآن.

ويتابع سعفان من خلال غرفة العمليات بالوزارة التي تعمل على مدار 24 ساعة عملية تلقي الطلبات دون أية معوقات، لمواجهة وتذليل أية عقبات قبل حدوثها، وذلك بحضور مدحت الغمراوي مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات.

وأشاد المتقدمين للترشح، بتنظيم عملية تقديم أوراقهم من حيث سعة الأماكن ووسائل الأمان والراحة لهم داخل أماكن تلقى الطلبات والمجهود المبذول من وزارة القوى العاملة في هذا الشأن؛ للتيسير عليهم وحماية حقوق العمال في كل القطاعات.

وتستمر عملية تلقي طلبات الترشح في 27 محافظة لليوم الثاني علي التوالي، اليوم الاثنين من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء الاثنين 9 مايو 2022، على أن يتم إعلان أسماء المرشحين يومي 10 و11 من نفس الشهر، والطعون يوم 12 مايو، والبت فيها 13 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية يومي 14 و15 مايو.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات يوم 16 من نفس الشهر تحت إشراف قضائي كامل، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو الجاري.