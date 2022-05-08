ميدو يسخر من مستوى وفاق سطيف بعد رباعية الأهلي

سخر أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، من المستوى الفني الضعيف الذي ظهر عليه لاعبي دفاع ووسط وفاق سطيف الجزائري في مباراة الأهلي أمس السبت، مشيرا إلى أن هذا المستوى لا يؤهل الفريق للعب في الدوري المصري.

وأكد ميدو أن فوز الأهلي على وفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، مستحق ويعكس الفارق الفني بين الفريقين.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: «وفاق سطيف لم يكن لديه أي خطورة حقيقية على مرمى الأهلي، وهذه المباراة أوضحت الفوارق الفنية الرهيبة بين الأهلي ووفاق سطيف، هناك فوارق كبيرة على المستوى الفني بين الأهلي ووفاق سطيف».

وواصل: «دفاع وفاق سطيف وكذلك وسط الملعب، ميلعبوش في الدوري المصري الممتاز بسبب الضعف الفني، ولكن يُحسب للاعبي الأهلي إنهاء المباراة من الذهاب بالفوز برباعية».

وفاز الأهلي برباعية نظيفة على ضيفه وفاق سطيف بملعب الأهلي وي السلام مساء السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل مباراة الإياب في الجزائر السبت المقبل.