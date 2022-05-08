أكد أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن جميع اللاعبين كانوا في حالة ‏من التركيز الشديد قبل مباراة وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال ‏إفريقيا، وهو ما ترجمه اللاعبون في الملعب من خلال تسجيل أربعة أهداف، وأكد أن هناك شوطًا ثانيًا في ‏الجزائر لا يقل أهمية عن مباراة الذهاب.‏

وقال عبد القادر إن لاعبي الأهلي لديهم إصرار كبير على تقديم مباراة جيدة في الجزائر وحسم ‏الصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، لإسعاد الجماهير وحسم التأهل إلى نهائي البطولة.‏

وأشار لاعب الأهلي إلى أن الفريق خاض معسكرًا على مدار أسبوع، واليوم قدم اللاعبون مستوى ‏مميزًا أمام وفاق سطيف وسجل الفريق أربعة أهداف، ورغم ذلك الجميع يدركون جيدًا أن التأهل ‏لم يحسم ويجب أن يبذل الفريق أقصى جهد في مباراة العودة يوم السبت 14 مايو الجاري في ‏الجزائر.‏