أكد أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن جميع اللاعبين كانوا في حالة من التركيز الشديد قبل مباراة وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو ما ترجمه اللاعبون في الملعب من خلال تسجيل أربعة أهداف، وأكد أن هناك شوطًا ثانيًا في الجزائر لا يقل أهمية عن مباراة الذهاب.
وقال عبد القادر إن لاعبي الأهلي لديهم إصرار كبير على تقديم مباراة جيدة في الجزائر وحسم الصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، لإسعاد الجماهير وحسم التأهل إلى نهائي البطولة.
وأشار لاعب الأهلي إلى أن الفريق خاض معسكرًا على مدار أسبوع، واليوم قدم اللاعبون مستوى مميزًا أمام وفاق سطيف وسجل الفريق أربعة أهداف، ورغم ذلك الجميع يدركون جيدًا أن التأهل لم يحسم ويجب أن يبذل الفريق أقصى جهد في مباراة العودة يوم السبت 14 مايو الجاري في الجزائر.