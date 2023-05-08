غارات جوية تستهدف نقاط تخزين وانطلاق لتهريب المخدرات على الحدود السورية الأردنية

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استهدف غارات جوية، مباني مهجورة يرجح استخدامها كنقاط تخزين وانطلاق لتهريب المخدرات، في المنطقة الحدودية السورية الأردنية، في ريفي درعا والسويداء جنوبي سوريا.

وقالت وكالة "سبوتنيك"، إن طيرانا يرجح أنه تابع لسلاح الجو الملكي الأردني، استهدف فجر اليوم مبنى مهجورا قرب محطة التنقية في محيط قرية خراب الشحم عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، في ريف درعا الغربي.

ونقلت عن مصدر محلي أن الموقع المستهدف يبعد نحو كيلومتر عن قرية خراب الشحم، التي تعد نقطة مركزية لتحرك تجار المخدرات عبر الحدود، ويبعد أربعة كيلو مترات عن مدينة درعا وكيلو مترين عن ضاحية درعا.

وأسفرت الغارات عن وقوع أضرار مادية بالمكان، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

هل نفّذ #الأردن تهديداته بقصف عمق #سوريا؟

طائرات حربية تقتل أشهر تاجر مخدرات في المنطقة وعائلته.. ماذا جرى في الجنوب السوري؟#نيو_ميديا_سوريا #تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/GU7PGJjWru — تلفزيون سوريا (@syr_television) May 8, 2023

وتحاذي خراب الشحم المنطقة الحدودية الفاصلة بين سوريا والأردن ووقعت لفترة طويلة خلال الحرب تحت سيطرة تنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش".