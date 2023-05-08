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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم الاثنين، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا بتمكن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، من شن حملة بناحية مركز دمنهور.

وأسفرت الحملة من ضبط 7.5 طن قمح محلى موسم توريد 2023 داخل مدشة لاستخدامه فى تصنيع الأعلاف مخالفا بذلك القوانين والقرارات التموينية وتم التحفظ على الأقماح المضبوطة.

كانت الحملة برئاسة مجدى الخضر وعضوية محمد عبدالعال ومفتاح عبداللطيف وسمير البلكيمى، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.