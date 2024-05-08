ارتفاع مبيعات السيارات في بريطانيا بنسبة 1% خلال الشهر الماضي

أعلنت رابطة مصنعي وتجار السيارات البريطانية اليوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا خلال أبريل الماضى للشهر الحادي والعشرين على التوالي، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 2021.

وذكرت الرابطة أن عدد السيارات الجديدة التي تم تسجيلها في بريطانيا خلال الشهر الماضي ارتفع بنسبة 1% إلى 134274 سيارة، في حين مازالت المبيعات أقل من مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 6ر16% .

وشكلت مبيعات الجملة المحرك الرئيسي للنمو، حيث ارتفعت بنسبة 5ر18% إلى 81207 سيارة، في حين تراجعت مشتريات الأفراد بنسبة 7ر17% إلى 50458 سيارة، كما تراجعت مشتريات الشركات بنسبة 1ر16% إلى 2609 سيارات.

في الوقت نفسه ظلت السيارات الكهربائية أحد المحركات الرئيسية للنمو في السوق البريطانية. وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 7ر10% لتصل حصتها من السوق إلى 9ر16%.

وقال مايك هاويز الرئيس التنفيذي لرابطة مصنعي وتجار السيارات "بالرغب من الصفقات الجذابة للسيارات الكهربائية، لا تستطيع الشركات المصنعة تمويل التحول الكبير في السوق بمفردها".

وأضاف أن "الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة، ومعاملة المركبات الكهربائية ماليا باعتبارها سيارات عادية وليست فارهة، واتخاذ خطوات لغرس ثقة المستهلك في شبكة نقاط الشحن، سيؤدي إلى دفع نمو السوق الذي يعتمد عليه طموح بريطانيا في الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية".