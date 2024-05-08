روسيا: أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية ستصعد الصراع وتخلف كارثة إنسانية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن «العملية العسكرية البرية الإسرائيلية في مدينة رفح بمثابة عامل إضافي؛ لزعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، نوهت زاخاروفا، أن «أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية ستصعد الصراع وستخلف كارثة إنسانية».

وأشارت إلى أن 1.5 مليون مدني فلسطيني يتركزون في رفح، مطالبة بالامتثال الصارم لأحكام القانون الدولي الإنساني.

وصباح أمس الثلاثاء، احتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع.

وبسيطرتها على معبر رفح، أغلقت قوات الاحتلال المنفذ البري الرئيسي الذي تدخل منه المساعدات ويخرج منه جرحى ومرضى لتلقي العلاج خارج القطاع، ما ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية، لاسيما أن مخزونات الغذاء في غزة تغطي فقط من يوم إلى 4 أيام، وفق الأمم المتحدة.

وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي، يُطلب من المواطنين التوجه من شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب، بادعاء أنها «مناطق آمنة».

واليوم، تتسع رفح على ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا، لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني، يواجهون ظروفا مزرية داخل آلاف الخيام المنتشرة في جميع أنحاء المدينة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، الذي أسفر عن استشهاد 34789 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78204 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.