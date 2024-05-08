وزير الداخلية البريطاني: لندن بصدد طرد دبلوماسي روسي في إطار حملة على مزاعم تجسس

قال وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، أمام البرلمان، إن المملكة المتحدة بصدد طرد دبلوماسي روسي بارز، في إطار حملة تشنها على ما وصفه بأنه جمع موسكو لاستخبارات في بريطانيا.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء، بأن هذه التحركات تضمنت ترحيل الملحق العسكري للبلاد، الذي قال كليفرلي عنه إنه عميل استخباراتي غير معلن، بالاضافة إلى تجريد العديد من الممتلكات التي تمتلكها روسيا من الوضع الدبلوماسي، بحسب ما قاله كليفرلي للنواب اليوم الأربعاء.

وأوضح كليفرلي أن تلك الإجراءات تأتي ردا على حادث حريق يشتبه في أنه متعمد وقع في لندن واستهدف ممتلكات مرتبطة بأوكرانيا وأنشطة تجسس أخرى بالمملكة المتحدة وأوروبا.