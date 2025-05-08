تراجع حاد لأسعار الذهب بعد الإعلان عن اتفاق تجاري بين أمريكا وبريطانيا

بعد التراجع الذي سجله في الجلسة السابقة، شهد سعر الذهب انخفاضًا حادًا خلال تداولات اليوم الخميس.

انخفض سعر الذهب تسليم الشهر الجاري بمقدار 80ر84 دولارًا، أي بنسبة 5ر2%، ليصل إلى 60ر3296 دولارًا للأوقية، بعد انخفاضه أمس بمقدار 30 دولارًا، أي بنسبة 9ر0%، ليصل إلى 40ر3381 دولارًا للأوقية.

جاء الانخفاض الحاد في أسعار العقود الآجلة للذهب في الوقت الذي قلل فيه خبر التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

كشف الرئيس دونالد ترامب اليوم عن إطار عمل اتفاقية التجارة مع بريطانيا، لكنه أشار إلى أن التفاصيل النهائية للاتفاقية لا تزال قيد الصياغة.

وأكد ترامب أن الاتفاقية تتضمن زيادة الصادرات الأمريكية إلى بريطانيا بمليارات الدولارات وخاصةً في قطاع الزراعة، مع خفض العديد من القيود الجمركية البريطانية أمام السلع الأمريكية.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية اليوم انخفاضًا طفيفًا في طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأول مرة في الأسبوع المنتهي في 3 مايو الحالي.

أفاد التقرير بانخفاض طلبات إعانة البطالة لأول مرة إلى 228 ألف طلب بانخفاض قدره 13 ألف طلب عن مستواها في الأسبوع السابق وفقا للبيانات غير المعدلة، في حين كان الخبراء يتوقعون انخفاضه إلى 230 ألف طلب فقط.

كما أصدرت وزارة العمل تقريرًا منفصلًا يُظهر تراجعًا في إنتاجية العمل الأمريكية في الربع الأول من عام 2025، إلى جانب زيادة حادة في تكلفة وحدة العمل.