يواصل بيت المعمار المصري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية أنشطته الهادفة إلى تعميق الوعي بالتراث المعماري وتاريخه.

ينظم في السابعة مساء السبت 17 مايو، محاضرة بعنوان "العمارة المصرية المعاصرة بين التقليدية والحداثة وما بينهما"، بمقر بيت المعمار بشارع درب اللبانة أمام جامع السلطان حسن.

يقدم الندوة المهندس د. شريف مرجان، مدرس العمارة والتصميم العمراني، قسم العمارة بكلية الهندسة، جامعة القاهرة، ورئيس قسم العمارة بمعهد الدراسات القبطية، وستكون الندوة لكل المعماريين المهتمين بالهوية والحداثة في العمارة المصرية المعاصرة.

تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة اللقاءات الفكرية التي يحتضنها بيت المعمار المصري، والتي تسعى إلى خلق مساحة مستدامة للحوار بين المعماريين والباحثين والمهتمين بالتراث، من أجل استكشاف رؤى جديدة تضع العمارة في قلب النقاش الثقافي والمجتمعي.