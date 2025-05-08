بوتين يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة بين روسيا والصين

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق بشأن تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة بين روسيا والصين.

وقال بوتين، خلال المفاوضات الموسعة مع الرئيس الصيني شي جين بينج: "سنوقع اليوم اتفاقيات حكومية محدثة بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والتي أنا متأكد من أنها سيكون لها تأثير إيجابي على تشكيل بيئة أعمال أكثر ملاءمة وستعطي دفعة جدية لتنمية تعاوننا الاقتصادي"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين، أن روسيا ترحب بنقل مرافق الإنتاج الصناعية الصينية إلى أراضيها.

وتابع: "في الوقت نفسه، نرحب بإنشاء مرافق الإنتاج ونقل الخبرة الصناعية الصينية إلى بلدنا".

وأوضح بوتين، أن هناك مبادرات مشتركة جديدة في الطريق.. على سبيل المثال، سيتم إطلاق خط أنابيب الغاز الشرق الأقصى، في عام 2027، وسيضمن تزويد المستهلكين الصينيين بالوقود الأزرق بكمية تصل إلى 10 مليارات متر مكعب سنويا".

وخلال مفاوضات مطولة مع "شي"، في الكرملين، ذكر بوتين أن روسيا أصبحت المستورد الأكبر للسيارات الصينية في العالم.

وأردف قائلا: "يشهد التعاون الشامل في مجال الصناعة والتكنولوجيا العالية تعزيزا مستمرا، وأصبحت روسيا المستورد الرئيسي للسيارات الصينية في العالم".

ومن المتوقع أن تستمر زيارة الرئيس الصيني، إلى روسيا من 7 إلى 10 ماي الجاري، حيث سيشارك في احتفالات "عيد النصر".