مصادر مصرية لقناة «الحدث»: تحضيرات أمريكية تتم لعقد اجتماع بشأن غزة في الدوحة

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قالت مصادر مصرية، لقناة الحدث الإخبارية، إن هناك تحضيرات أمريكية تتم لعقد اجتماع بشأن غزة في الدوحة.

وأضافت المصادر، أن أمريكا أبلغت الوسطاء أنها ستعرض خطتها لإنهاء حرب غزة خلال أيام، مشيرة إلى مطالبة الوسطاء، لأمريكا بوقف إسرائيل للنار بغزة لنحو أسبوعين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار إلى اقتراب الاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال ترامب ردا على أسئلة الصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الجمعة "نعتقد أنه خلال الأسبوع المقبل، سنتوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وأضاف ترامب "نحن نعمل على غزة، ونحاول أن نقوم بالاعتناء بهذا الأمر".