شرط وحيد ينقل دوناروما إلى مانشستر سيتي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قدم عرضاً أولياً لباريس سان جيرمان، من أجل ضم الحارس الدولي الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

وقال الصحفي المخصص بسوق الانتقالات، فابريزيو رومانو: "وافق دوناروما على الشروط الشخصية مع مانشستر سيتي، راغباً في الانضمام إلى بيب جوارديولا".

وأضاف: "المفاوضات جارية أيضاً بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، وستكون قيمة الصفقة أقل من 50 مليون يورو.

وتابع: "لا تزال الصفقة تعتمد على رحيل إيدرسون هذا الصيف، ولا يزال غلطة سراي مهتماً".

وتأتي هذه التطورات بعد أن استبعد سان جيرمان من خطط مدربه لويس إنريكي للموسم الجديد، بعد أن تعاقد النادي مع الحارس الفرنسي الشاب لوكاس شيفالييه، مما جعل دوناروما يودع جماهير فريقه في مباراة سابقة، في إشارة واضحة إلى قرب رحيله.