حزب الخضر الألماني يطالب بحظر تصدير أسلحة لإسرائيل

طالبت رئيسة حزب الخضر الألماني، فرانتسيسكا برانتنر، بحظر تصدير أسلحة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة.

وقالت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في برلين، اليوم السبت، إن "انتهاك الالتزامات الدولية في هذه الحالة صارخ لدرجة تُلزم الحكومة الألمانية بأن تكون واضحة: لا يجوز تسليم المزيد من الأسلحة الألمانية التي يمكن استخدامها في غزة - لأن هناك خطرا من أن يشكل ذلك انتهاكا للقانون الدولي".

وأضافت برانتنر أن: "أكثر من 400 شخص قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على طعام لأنفسهم ولعائلاتهم في قطاع غزة"، بحسب وكالة معا" الفلسطينية.

وأضافت: "هناك مزاعم خطيرة بأن جنودا تلقوا أوامر بإطلاق النار على أشخاص عُزّل قرب نقاط التوزيع، رغم عدم وجود أي تهديد".

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، استشهد ما لا يقل عن 410 أشخاص أثناء توزيع الطعام في غزة منذ نهاية مايو الماضي. وصرح متحدث باسم المكتب بأن "هذه الحالات كانت هجمات شنتها القوات الإسرائيلية".

وشددت برانتنر، يوضح تقرير "أ.ب"، على أنه "يجب التحقيق بشكل عاجل في هذه المزاعم التي تبين مجددا أنه يتعين أن تتمكن الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الراسخة في مجال العمل الإنساني من القيام بعملها بأمان ودون عوائق" وأنه "هناك حاجة ماسة إلى العودة إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحصار".