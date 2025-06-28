استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم السبت 28 يونيو 2025.

- وجاءت الأسعار كالتالي:



استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 80 إلى 82 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 80 جنيها للكيلو.

واستقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 75 إلى 275 جنيها للكيلو.

‏‎وثبت سعر سمك البياض ليتراوح بين 140 إلى 240 جنيها للكيلو.

واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 600 جنيه للكيلو.

وثبت سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 80 إلى 120 جنيها.

واستقر سعر السبيط والكاليماري ليتراوح بين 230 إلى 330 جنيها.

وثبتت أسعار الكابوريا 10 لتترواح بين 100 إلى 190 جنيها للكيلو. ‏‎

واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 160 إلى 260 جنيها.

‏‎وثبت سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 520 إلى 630 جنيها.

‏‎واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 180 إلى 400 جنيه.

‏‎واستقر سعر السمك البوري ليتراوح بين 140 إلى 220 جنيها.

‏واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 160 جنيها.