الهند تعلن عن هجوم باكستاني بالصواريخ والمسيرات في كشمير 

قال سكان المنطقة التى تسيطر عليها الهند من إقليم كشمير، اليوم الخميس إنهم سمعوا أصوات صافرات الإنذار ودوي انفجارات فى مدينة جامو، في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات مع باكستان المجاورة.

وأفادت قنوات إخبارية محلية برصد ما يُشتبه أنها طائرات مسيرة تحلق فوق المدينة.

وقال شش بول فايد، المدير العام السابق للشرطة في المنطقة والمقيم في جامو، إن المدينة شهدت انقطاعا تاما للكهرباء بعد انفجارات قوية.

وأضاف فايد في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "يُشتبه في حدوث قصف بالقنابل أو قصف مدفعي أو قصف صاروخي".

وكتب مقر رئاسة أركان الدفاع المشتركة، المسؤول عن التنسيق بين أفرع الجيش الهندي عبر منصة إكس أنه تم استهداف قاعدة عسكرية قرب الحدود مع ولاية البنجاب الهندية في الغارات الجوية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وذكر أنه تم "تحييد" التهديد. ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى. ولم يتضح في البداية ما إذا كانت الهجمات مستمرة. ولم يرد تأكيد من باكستان بشأن الهجمات، وفقا لوكالة (د ب أ).

وأفادت صحيفة "إنديا توداي" بأن مسيرة استهدفت مطار مدينة جامو، حيث تقع منشأة للقوات الجوية. وذكرت الهند أنها فعلت نظام الدفاع الجوي الخاص بها.