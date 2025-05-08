الهند تعلق رحلاتها الجوية في العديد من المطارات وباكستان تستأنف رحلاتها في جميع أنحاء البلاد

أعلنت شركات الطيران في الهند تعليق رحلاتها الجوية في أكثر من عشرين مطارا عبر المناطق الشمالية والغربية من البلاد وسط تصاعد حدة التوتر مع باكستان.

وفي الوقت ذاته ، استأنفت باكستان رحلاتها في جميع أنحاء البلاد بعد تعليقها في أربعة مطارات ، حسبما أفادت هيئة الطيران المدني الباكستانية.

وفي تحذيرها للمسافرين قالت شركات الطيران المحلية الرئيسية في الهند إن رحلاتها ستظل معلقة حتى يوم السبت المقبل من مطارات ، بينها أمريتسار في شمال البنجاب وسريناجار في كشمير التي تسيطر عليها الهند على الحدود مع باكستان.

ولم تعلق وزارة الطيران المدني الهندية بشكل رسمي على إغلاق المطارات بعد اندلاع التوتر مع باكستان.

ورفضت بينا ياداف المتحدثة باسم الوزارة اليوم الخميس، التعليق على هذه الأنباء.

يأتي التصعيد في الصراع بين القوتين النوويتين في أعقاب المذبحة التي وقعت الشهر الماضي ضد السياح في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير.

واتهمت نيودلهي باكستان بالمسؤولية عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا، لكن إسلام آباد نفت مسؤوليتها.