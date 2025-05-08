شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

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يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ52 عدوانه وحرب الإبادة على قطاع غزة، وشن غاراته الجوية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع، مخلفًا عددًا من الشهداء والإصابات.

واستشهدت الطفلة نور هندي رجاء أبو طعيمة (13 عامًا)، جراء قصف مدفعي إسرائيلي على خيام النازحين قرب المسلخ التركي، غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما استشهد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة "ريان" قرب مدرسة "تل الربيع"، في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وأصيب فجر اليوم أصيب 6 فلسطينيين في قصف من طائرة بدون طيار (درون) إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين، غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

فيما أصيب صيادين اثنين بنيران الزوارق البحرية الإسرائيلية، في بحر مدينة خان يونس، منوهًا إلى إصابة طفل في القدم برصاص قوات الاحتلال في محيط مخيم الصمود، بمواصي مدينة خان يونس.

وتم نقل 4 مصابين إثر إطلاق قذائف مدفعية إسرائيلية، على خيام النازحين قرب المسلخ التركي غربي مدينة خان يونس، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينين "صفا".

وأصيب 4 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين، قرب مفترق المطاحن بالقرارة شمال شرقي خان يونس.

وتواصل القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي شرقي مدينة غزة، لافتًا إلى تواصل إطلاق نار وقذائف من آليات إسرائيلية متوغلة جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وبيّن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مبانٍ سكنية في مدينة رفح جنوبي القطاع.

من جهتها، أفادت مستشفى العودة، بوصول جثمان شهيد فقدت أثاره قبل أيام جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "أبو هميسة" التابعة للأونروا، بمخيم البريج للاجئين وسط القطاع.

ومنذ 18مارس الجاري، استأنفت "إسرائيل" حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وحسب وزارة الصحة، استشهد منذ 18 مارس 2545 مواطنين وأصيب 6856 آخرين، جلهم من النساء والأطفال.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 52653 شهيدًا 118897 إصابة، وما يزيد على 14 ألف مفقود.