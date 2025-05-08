 وزير موريتاني: اعتقال شبكة من سبعة وعشرين شخصًا متورطين في تهريب وبيع حبوب الهلوسة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير موريتاني: اعتقال شبكة من سبعة وعشرين شخصًا متورطين في تهريب وبيع حبوب الهلوسة


نشر في: الخميس 8 مايو 2025 - 5:29 ص | آخر تحديث: الخميس 8 مايو 2025 - 5:29 ص

أعتقلت السلطات الموريتانية سبعة وعشرين شخصًا يُشتبه بتورطهم في شبكة لتهريب وبيع كميات كبيرة من حبوب الهلوسة والمواد المحظورة والأدوية المغشوشة، وبدأت التحقيقات مع أفراد هذه الشبكة.

وقال وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة الموريتانية الحسين ولد مدو في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن بقية المتورطين.

وأوضح أن هذه العملية تعكس يقظة السلطات الأمنية في مواجهة تنامي هذا الخطر، مشيرًا إلى أن تهريب الحبوب المخدرة والأدوية المغشوشة لم يعد مجرد نشاط عابر، بل بات جزءًا من شبكات الجريمة المنظمة.

وكشف أنه سيجري تقديم جميع الضالعين في هذه الأنشطة الإجرامية للعدالة دون أي استثناء، مشددًا على أن القضاء سيقول كلمته الفصل في هذه القضية.


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